banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı

Başkan Alim Işık: "Belediye olarak ekmek zammına itiraz ettik"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ekmek zammına itiraz ettiklerini ve komisyondaki görüşler doğrultusunda, 220 gram ekmek yerine 240 gram ekmeğin 2,5 TL’den satılacağını söyledi.

KÜTAHYA 30.11.2021, 17:14
Başkan Alim Işık: "Belediye olarak ekmek zammına itiraz ettik"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ekmek zammına itiraz ettiklerini ve komisyondaki görüşler doğrultusunda, 220 gram ekmek yerine 240 gram ekmeğin 2,5 TL’den satılacağını söyledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklama ile ekmek satış fiyatları hakkına bilgi verdi. Geçtiğimiz hafta esnaf odasının 220 gram ekmeğin fiyatını 2,5 TL yükseldiğini belirten açıklamalarda bulunduğunu ifade etti. Başkan Işık, bu açıklama üzerine Kütahya Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü’nün gerekli itirazlarını yaptığını söyledi.

Yapılan itirazların değerlendirildiğini ifade eden Başkan Işık, “29 Kasım 2021 tarihinde Valimiz Ali Çelik başkanlığında, belediyemiz, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Esnaf Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri bir araya gelerek, bizim itirazlarımızı değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda 240 gram ekmeğin fiyatının 2,5 TL olmasına oy birliği ile karar verildi. 20 gramlık eksik ekmeğin yeniden vatandaşa 240 gram olarak verilmesi konusunda tarafların gösterdiği irade ve tüm katılımcılara, Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Vatandaşımızın ekmeğini zamlanmadan evine götürmesini vesile olmaya çalışacağız"

Kütahya Belediyesi’nin sadece istişari olarak komisyonlarda görüşlerini beyan ettiğini hatırlatan Başkan Işık, belediyenin resmi itirazını da yapması durumunda komisyonun yeniden bir araya gelerek yeni bir değerlendirme yapabildiğini söyledi.

Başkan Işık, belediye olarak 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle belediyenin müsteciri durumunda olan halk ekmek ile yapılan görüşme sonrasında 240 gramlık ekmeğin 2 liradan satılması konusunda görüş birliğine varıldığını dile getirdi.

Halk ekmek büfelerini artırmak istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Işık, “Vatandaşımızın ekmeğini zamlanmadan evine götürmesini vesile olmaya çalışacağız. Daha önce bilindiği gibi 240 gram ekmek fırıncılar odasında 2 liraydı. Halk ekmekte ise 1,5 liraydı. Esnafımızın da içinde bulunduğu durum dikkat alınarak gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra fırıncılar odasında 240 gram ekmek 2,5 TL, belediyemizin kontörlünde ki ve ihale şartları gereğince en az yüzde 20 oranında indirimli satış yapmak zorunda olması gereken halk ekmekte 2 lira olarak satılacak” diye konuştu.

Başkan Işık, Uşak ilinde de aynı fiyatlar üzerinden satışların yapılacağını belirtti. Daha önce yapılan açıklama ile birlikte ekmeğin kilogramının 11 lira 36 kuruş olduğunu ifade eden Başkan Işık, dün yapılan toplantı sonunda bu fiyatın 10 lira 41 kuruşa indiğini ifade etti. Başkan Işık, esnafların ve vatandaşların orta yolda buluştuğu bu fiyatların hayırlı olmasını temenni etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7