Başkan Alim Işık: "Bağımsızlığın ne demek olduğunu en iyi Türk milleti bilir"

Türkiye’de ilk ve tek olarak belediye bünyesinde hizmet veren Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımı ile Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiği günlerde hizmete sunduğu ve Türkiye’de tek olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğretmenleri nezaretinde hazırladıkları programı sundular.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşen programı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrenci velileri ile birlikte izledi.

Öğrenciler sahnede devleşirken, hazırladıkları halk oyunları gösterisi ve danslarla izleyicilerden tam not aldılar.

Gösteride kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Öncelikle bu günleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını canı gönülden kutluyorum. Bağımsızlığın ne demek olduğunu en iyi aziz Türk milleti bilir. Dünyaya bir daha tarih yazdırmayacak şekilde ders veren atalarımız, bu toprakları bize vatan yapan ve bugün burada gönül rahatlığı ile hemşehrilerimizin bir araya gelmesini sağlayabiliyorsak, atalarımızın bizler için yaptıklarını unutmamak gerekiyor. Bunun için 23 Nisan çocuklarımıza emanet edilmiş. Dünyada başka ülkede olmayan tek çocuk bayramı, bağımsızlığımızın sembolü, TBMM’nin kuruluş yıldönümü olarak kutladığımız günüdür. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar iyi hazırlayabilirsek, atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları bizde onlara emanet edebiliriz” dedi.

Program sonunda Başkan Işık, sahnede çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.