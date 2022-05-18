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Başkan Alim Işık: "2022 yılı bütçemiz 3 yıl sonra 1 milyar lirayı geçti"

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’nın tescilli olarak kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

KÜTAHYA 18.05.2022, 18:47
Başkan Alim Işık: "2022 yılı bütçemiz 3 yıl sonra 1 milyar lirayı geçti"

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’nın tescilli olarak kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Kütahya Belediyesi bahçesinde 16 Mayıs tarihinde açılışı yapılan 100. Yıl Kültür Sanat ve Gençlik Festivali’nin kapanışı Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu. Halk oyunları sonrasında kürsüye gelerek festivale katılım sağlayan sanatçılara ve destek veren Kütahyalılara teşekkür eden Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müzün organize ettiği 100. Yıl Kültür Sanat ve Gençlik Festivali’ne katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde belediyemiz bu yıl boyunca yapılacak birçok etkinliğin ya paydaşı ya da ev sahibi olacak. Bu güzel festivale ev sahipliği yapan başta belediyemiz çalışanları, festivale renk katan Kütahya’mızın sivil toplum kuruluşları ve onların değerli çalışanları, UNESCO tescilli sanatçılarımız dahil olmak üzere çok kıymetli sanatçılarımız katkı sağlayıp emek verdiler. Kütahya’mız kültürün ve sanatın başkenti. UNESCO’da Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye’den giren ilk ildir. Dolayısıyla dünyanın sayılı illeri arasında kendini tescilletmiş bir ilin mensubu olmak, onun şehrül emini olmak, ekibin başında bu işin önderi olmak, bizleri ziyadesiyle onurlandırıyor” dedi.

"2022’yi yatırım yılı ilen ettik"

Yapımı devam eden ve başlayacak olan projelerden de bahseden Başkan Işık; “Şehrimizin yaşanabilir bir kent olması için ciddi anlamda mesai harcıyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de yatırımcılarımızın tercih edeceği bir il olması için gece gündüz demeden yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında şehrimizde yapılması gereken birçok projeyi gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyoruz. 2022 yılı Kütahya ilinin ilçeleri ve köyleri dahil olmak üzere devletin resmi kurumları tarafından ayrılmış toplam yatırımı 2 milyar Türk lirası. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kütahya Belediye’sinin toplam yatırımlardan aldığı pay, yüzde 25’ten fazladır. Bu rakamın dörtte biri yani 550 milyar lirasını Kütahya Belediyesi’nin yatırımlarından oluşuyor” diye konuştu.

2022 yılını ve devamındaki 2023 yılını yatırım yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Başkan Işık, “Bu yılı yatırım yılı ilan ettik. Geçen yılı akıllı kentle ilgili uygulamaların geleceği yıl ilan etmiştik. Şuanda ulaşım sisteminden akıllı kavşaklara kadar birçok akıllı şehir uygulamalarını şehrimize kazandırdık. İnşallah bu yılda vizyon projelerimizin hemen hemen tamamına yakınının ihale süreçlerini tamamlanıp, 2022 ve 2023 yıllarında imalatlarını da bitirecek şekilde planlamamızı yaptık. Önümüzdeki yılda bütçemizin çok büyük bir kısmını yatırımlarımıza ayıracağız. 2022 yılı bütçemiz 3 yıl sonra 1 milyar lirayı geçti. 280 milyon liralık gelirle devraldığımız Kütahya Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar liranın üzerine çıktı ve dörde katlandı. Bunun da yarısından fazlası yatırım ödeneği olarak ayrılmış durumda. Şuanda da birçok projemizin ihale süreçleri devam ediyor. Atatürk Bulvarı refüj düzenleme ve aydınlatma projemizin imalatı başladı. Kısa zamanda tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Birkaç haftaya Kent Meydanı projemizin de imalatı başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmek için yüklenici firmalarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek Yedi Göller, gerek 30 Ağustos İş Merkezi, gerekse Kültür Park projemiz ve Kapalı Pazaryeri projemizle ilgili imalat süreçleri de bu yıl içerisinde başlayacak. Diğer projelerimizi de sizlere peyderpey zaman içerisinde aktaracağız” ifadelerini kullandı.

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