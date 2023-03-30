Başkan Akçadurak: "Yaşlılar en değerli hazinemiz"

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaşlıları ziyaret ederek dualarını alıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ile ilçe bulunan yaşlıları evlerinde sık sık ziyaret eden Başkan Akçadurak’ın bu ziyaretleri yaşlı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Deneyim ve tecrübeleri ile yol gösterici olan ulu çınarları Gediz’in en değerli hazinesi olarak gördüklerini ifaden Başkan Akçadurak, "Gediz Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz çerçevesinde hem talep ve önerilerini dinliyoruz hem de hayır dualarını alıyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlıklı, huzur dolu bir ömür diler, Mübarek Ramazan ayının hayırlar getirmesini yüce Allah(c.c)’tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.