Başkan Akçadurak: "Vatandaşlarımızın da destekleriyle yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, depremin ardından afet bölgesine yapılan ve yapılacak olan yardımlar hakkında ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları, amatör spor kulübü başkanı ve yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Gediz Belediyesinde yapılan toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Ergöçmen, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Akça, Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Kahveci Lokantacı Berber ve Bakkal Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ümit Kaynar, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adnan Menderes Yiğiter, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Uğur Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mesut Yörük, yönetim kurulu üyeleri ve Gediz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon taraftarları derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yapılan yardımlar ve yapılacak olan yardımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ülke olarak çok büyük bir afet yaşadıklarını belirten Başkan Akçadurak, “Her felaketin üstesinden başarı ile gelen büyük Türk milleti olarak yaşadığımız bu afetin üstesinden de birlik ve beraberlik içerisinde gelecektir. Gediz olarak yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımızın da destekleriyle yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, sağ olarak kurtulan tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren yardım etmek için tek yürek olan Gedizlilere teşekkür eden Başkan Akçadurak, deprem bölgesine yardımların devam ettiğini, yardım yapmak isteyen vatandaşların Gediz Belediyesi Amatör Sporlara Yardım Dayanışma Kültür ve Turizm Geliştirme Gençlik ve Spor Derneği hesabına yatırabileceklerini söyledi.