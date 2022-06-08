Başkan Akçadurak: “Tarhana Festivali ilçemize değer katıyor”

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda 24-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan “Geleneksel Gediz Tarhana Festivali” öncesi, festival alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Başkan Akçadurak’a Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Daire Amirleri eşlik etti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda düzenlenecek olan “Geleneksel Gediz Tarhana Festivali” öncesi, festival alanında incelemelerde bulunarak, eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini ve festival gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Başkan Akçadurak, açıklamasında, “Geleneksel hale gelen Tarhana Festivalimiz ilçemize değer katarak turizm kenti olan ilçemizin tanıtımı için önemli bir organizasyon. 24-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilçemiz kültürünün tanıtılacağı ve birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı festivalimize; tüm Kütahyalı hemşerilerimizin yanında tüm esnaf ve vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.