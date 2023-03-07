Başkan Akçadurak, Mehmetçik Ortaokulu’nda ’Kariyer günleri’nin konuğu oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Mehmetçik Ortaokulu’nda ’Kariyer günleri’ne katıldı.

Mehmetçik Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin hazırladığı kariyer günler programının konuğu oldu.

Mehmetçik Ortaokulu meslek tanıtma kulübü tarafından çeşitli mesleklerin tanıtıldığı kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Akçadurak, öğrencilerle hem sohbet etti hem de sorularını cevapladı.

Gençlere, kendilerini olabildiğince geliştirmelerini söyleyen Başkan Akçadurak, bol bol kitap okumalarını, araştırma yapmalarını tavsiye ederek, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Programda Gediz Belediyesi tarafından öğrencilere özel hazırlanan not defteri ve kalemler hediye edildi. Programa katılım sağlayan Başkan Akçadurak’a, Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.