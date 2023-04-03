Başkan Akçadurak: “Kanserle mücadelede en önemli adım erken tanı”

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak kanserle mücadele konusunda vatandaşların bilgilendirilmesinin büyük ehemmiyet taşıdığını söyledi.

Kanser haftası nedeniyle, bu hastalıkla mücadelede vatandaşları bilgilendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akçadurak, “Kanser hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük sağlık problemlerinin başında geliyor. Bu hastalıkla mücadelede büyük zorluklar çekiliyor. Kanserle mücadelede en önemli adımın erken tanı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ülkemizde sağlık sektörüne önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Akçadurak, “Erken tanı ile kanser hastalığı başlamadan bitirilebilir. Bunun yanında vatandaşlarımızın kanser konusunda bilgilenmesi; alkol, sigara ve düzensiz beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Sağlıklı beslenme ve sporla sadece kanser değil birçok hastalığın da önüne geçilebilir. Bu düşüncelerle Kanserle savaş haftasında bütün kanser hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” diye konuştu.