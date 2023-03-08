Başkan Akçadurak: “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşıdır”

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından biri ise kadınların olduğunu söyledi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Akçadurak, “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kahraman kadınlarımız, fedakârlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır.Huzurlu, mutlu ve sağlıklı aile birliğinin en önemli unsuru olan, sevginin kaynağı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, bütün kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.