Başkan Akçadurak: “Hedefimiz daha yeşil bir Gediz”

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir şehir için belediye çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, şehir genelinde yer alan park ve yeşil alanlarda incelemeler yaparak eksikleri yerinde tespit ediyor.

Daha yeşil bir Gediz hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Akçadurak; ‘Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm mahallelerimizi teker teker geziyoruz. Burada öncelikli olarak muhtarlarımızdan mahallelerimizin sorunlarına ilişkin bilgiler alıp yapacağımız çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Şehrin her bölgesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yeşile önem veren bir belediye olarak yeşil alanlar üretip kent estetiğine katkı sağlayacak çalışmalara imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla birlikte rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturarak daha yeşil bir Gediz hedefi doğrultusunda şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.