Başkan Akçadurak: “Gençlere ve spora önem veriyoruz”

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Başkan Muharrem Akçadurak, Gençlere ve spora çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Gediz Belediyesi katkılarıyla Yaz Spor Okulları bünyesindeki öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Akçadurak’a, Gediz Belediyesi Meclis Üyesi Sait Aydemir eşlik etti.

Gençlere ve sportif aktivitelere önem verdiklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Yaz spor okulları ile çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri, sporla paylaşım ve dayanışmayı geliştirmelerini ve keyifli bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Gençlerimize değer veriyor, onları teşvik ederek sportif alanlarda başarılı olabilmeleri için gerekli her türlü desteği imkânlarımız ölçüsünde sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ziyareti kapsamında Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediyesi ve Gediz Belediyesi Spor Kulübü işbirliği kapsamında düzenlenen Spor Okullarına ve Muratdağı Termal Kayak Merkezi’ndeki özverili çalışmaları ve üstün gayretlerinden dolayı Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin’e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.