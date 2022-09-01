Başkan Akçadurak, “Gediz’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılını kutluyorum”

Kütahya’nın Gediz İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı sebebiyle, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, bir kez daha büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Başkan Akçadurak; “Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam yüz yıl önce 1 Eylül 1922’de Gediz’de de tezahür etti.

30 Ağustos 1922’de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu’dan temizlemek için 26 Ağustos’ta Afyon’da Büyük Taarruzu başlatmış ve Dumlupınar’da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. 9 Eylül’e kadar devam eden bu süreçte, Gediz 1 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Akçadurak ayrıca; “Vatan topraklarımızı bizlere armağan eden ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum” şeklinde konuştu.