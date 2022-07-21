Başhekim Vekili Yılmaz: "Karakuş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz"

Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Hamdiye Karakuş emekliliğe ayrıldı. Başhekim Vekili Dr. Mustafa Yılmaz ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mutlu Gergin, Hamdiye Karakuş’a uzun yıllardır Kütahya ve hastaneye yapmış olduğu katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek; kendisine teşekkür belgesi takdim ettiler.