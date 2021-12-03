Başhekim Erarslan, engelli personeller ile bir araya geldi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli personeller ile bir araya geldi.

Başhekim Sertaş Erarslan’ın konuşmasına, “Hep birlikteyiz” diyerek, verdiği mesajla başlayan birliktelik toplantısına Başhekim Yardımcıları Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Uz. Dr. Sercan Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mutlu Gergin ve çalışanlar katıldı.

Toplantıya katılan çalışanlara teşekkür eden Başhekim Erarslan, “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan karar ile 3 Aralık gününün, ’Dünya Engelliler Günü’ olarak kabul edilmesi, engelli bireylere yönelik toplumun duyarlılığının arttırılması bir farkındalık oluşturması açısından önemli bir tarihtir. Ancak kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yanında toplumun da bir bütün olarak konuya göstereceği hassasiyet çok önemlidir. Engellilerin ayrıştırılmamış, bütüncül ortamlarda diğer bireylerle eşit şekilde toplumsal yaşama katılabilmeleri, birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile bağlantılıdır. Engelli vatandaşların hiçbir zorluğun esiri olmaması, bir kenarda beklememeleri ve mücadelelerine devam etmeleri, hepimizin gayretiyle mümkündür. Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Bu vesile ile tüm engellilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Daha sonra toplantıya katılan personel ile tek tek tanışarak, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunan Başhekim Sertaş Erarslan, yapılabilecekler konusunda personelle hemfikir oldu.

Engelli Çalışanlarından Resul Bağış, toplantıda duygularını şu sözlerle ifade etti: “Engelli olmak kusur değildir. Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Engelsiz yaşam hepimizin elinde, engeller hayatın ritmini yakalamaya engel değildir. En büyük engel engellenmektir. Engel değil destek olun. Sevgi varsa engel yoktur, Engelliler günü kutlu olsun. Her insanın yaşamı kadar engelli bireylerin hayatı ve istekleri de önemlidir. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görev düşmektedir. Bu kapsamda engelli bireylerin toplumda yalnızlaşmasını önlemek için onların yanında ve arkasında olmalıyız.”

Toplantıya katılan engelli personel, Başhekim ve hastane idaresine, sohbet ortamında geçen toplantı ve kendilerine verilen imkan için teşekkür ettiler.