Başarılı sporculara ödül

Belediye Başkanı Alim Işık, 7 yıldır Kütahya’da faaliyet gösteren Altay Futbol Okulu’nu ziyaret etti. Başkan Işık, ziyarette okul tarafından hazırlanan çizelgede beslenme, kitap okuma ve ders çalışma branşlarında ayın başarılı sporcularına ödüllerini verdi.

Hafta sonu, Kütahya’da 7 yıldır faaliyet gösteren Altay Futbol Okulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, futbol okulunda eğitim alan çocuklarla sohbet etti.

4-15 yaş arası çocukları kabul eden Kütahya Altay Futbol Okulu yöneticileri Selim Açıkbaş, Samet Çamlı ve Hidayet Arı’dan bilgiler alan Başkan Işık, okulun uygulaması olan ve her ay düzenli olarak verilen ödül törenine katıldı.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Işık, başarılarının devamını diledi. Başkan Işık, 450 sporcusu ve 17 antrenörü bulunan futbol okulunun, futbol dışında İngilizce ve beslenme konularında da öğrencilere eğitim verdiğini söyledi.

Yeşilay Halı Sahası’nda gerçekleşen ödül töreninde geleceğin sporcularının yetiştirilmesinde alt yapının önemine değinen Başkan Işık, emeklerinden futbol okulu yönetimi ve antrenörlerini de tebrik etti.