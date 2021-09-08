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Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya Belediyesi, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası sonuçlandı.

KÜTAHYA 08.09.2021, 12:01
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya Belediyesi, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası sonuçlandı.


Kütahya Belediyesi, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası ve pandemi koşulları nedeniyle ertelenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma online satranç turnuvası ödül töreni Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.


Yapılan ödül törenine Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Şen ve sporcu aileleri katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Işık, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve derece alan öğrencilere madalyalarını takdim etti.

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