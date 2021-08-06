Başarılı proje ekibine ödül

Kütahya Belediye Meclisi’nde, Etüt Proje Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne ‘Sahipsiz Patilere Umut Ol’ projesi ile teşekkür belgesi verilirken, Avrupa’da göğsümüzü kabartan U23 Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olan milli cirit sporcusu Münevver Hancı’ya ödül verildi.

Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Sahipsiz Patilere Umut Ol’ projesi ile, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Sahipsiz Evcil Hayvanlar ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda Kütahya Belediyesi 500 bin TL’lik ödüle layık görüldü. Projenin hazırlanmasında emeği geçen Etüt ve Proje Müdürü Mehmet Zenci, Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, Etüt ve Proje Müdürlüğü personeli Hümeyra Temel, Şerife Acar, Sedat Aslantaş teşekkür belgelerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın elinde aldı.

Meclis toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce, 13. Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olan milli cirit sporcusu Münevver Hancı meclis toplantısına konuk oldu. Başkan Işık, “Başta ilimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyuran bu kardeşimizi canı gönülden kutluyoruz. başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha büyük ödülleri diğer programlarda vermek isteriz. Hayırlı olsun” ifadeleri ile genç sporcuyu tebrik etti ve ödülünü verdi.