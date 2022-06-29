Başarılı Örnekler Sergisi’nde Kütahya’dan 3 İmam Hatip Ortaokulu yer aldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılan Başarılı Örnekler Sergisinde Kütahya’dan 3 İmam Hatip ortaokulu yer aldı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Başarılı Örnekler Sergisine bu yıl Kütahya’dan 14 okulumuz başvuru yaptı. Başvuruları değerlendiren komisyon, başvuruların yarısını bir üst değerlendirme aşamasına gönderdi. Türkiye geneli yapılan 425 başvurunun değerlendirme süreci de tamamlandı. Buna göre birinci değerlendirme aşamasını geçen ve ikinci aşamada Genel Müdürlük değerlendirme sürecini tamamlayan 50 okulun içinde Kütahya’dan 3 imam hatip ortaokulumuzun olması ilimizde sevinçle karşılandı. Değerlendirmeler sonucu belirlenen 50 okulumuz için Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" kitabı hazırlanacak ve kitap metinlerinin öğrenciler tarafından yazılması sağlanacaktır” denildi.

"Başarılı Örnekler Sergisine katılarak dereceye giren okullar ve projeleri”

Kütahya Merkez Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun "Nerde O Eski Ramazanlar? İşte Burada!" isimli projesi, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunun "Değer-Bil-Din" isimli projesi ve Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulunun "İleri Dönüşümle Doğada Sanat" isimli projesi.