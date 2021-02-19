Başarılı İmam ödüllendirildi

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçe müftülüğü tarafından merkez camiinde düzenlenen personel toplantısına katıldı.

Yapılan toplantıda, ilçe müftülüğünün genel iş ve işlemleri ile ilgili konular görüşüldü. Toplantı sonunda Esen Köyü Camii İmam Hatibi Furkan Aslan’a, masa tenisi ve PlayStation gibi motivasyon arttırıcı etkinlikler düzenleyerek, hafız öğrenci yetiştirme görevinde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamı tarafından başarı belgesi takdim edildi.