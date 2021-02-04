Başarı belgesiyle emekli oldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde emekliye ayrılan Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Kabar’a, Kaymakam Hasan Çiçek tarafından verdiği hizmetlerden dolayı başarı belgesi verildi.

Emekliye ayrılan Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Kabar’ı makamında kabul ederek başarı belgesi veren Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamlığımızda görev yaptığı süre içerisinde, kendisine verilen görevlerin ifasında göstermiş olduğunuz disiplinli, uyumlu, gayretli çalışmalarınız ile örnek davranışlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Emekli olmaya gelince, başarılı bir çalışma dönemi sonrasında bu günleri görebilmek çok güzel. Şahsım ve ilçem adına, ailesiyle birlikte geçireceği sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum“ ifadelerini kullandı.

Birlikte çalıştığı süre içerisinde göstermiş olduğunuz yakınlık ve desteklerinden dolayı Kaymakam Hasan Çiçek’e teşekkür ettiğini belirten Hüsnü Kabak, ’’ Başta Kaymakamlık makamı olmak üzere, kurumlar arasında sağlıklı ve verimli bir diyalogla çalıştık. Huzurlu bir işbirliğimiz oldu. Çok güzel hatırlarla görevimden ayrıldım. Bu vesileyle bizlere değer ve destek veren, her zaman yanımızda olan ilçe halkına da teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” İfadelerini kullandı.