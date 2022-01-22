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Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu deği
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Balıkesir’deki deprem Kütahya’da da hissedildi
Merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Kütahya’da da hissedildi.
KÜTAHYA 22.01.2022, 22:57
Merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Kütahya’da da hissedildi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Kütahya ve ilçelerinde de hissedildiği belirtildi.