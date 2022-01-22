Balıkesir’deki deprem Kütahya’da da hissedildi

Merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Kütahya’da da hissedildi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Kütahya ve ilçelerinde de hissedildiği belirtildi.