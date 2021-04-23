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Bakımevindeki miniklerin 23 Nisan coşkusu

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevindeki minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

KÜTAHYA 23.04.2021, 12:22
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Bakımevindeki miniklerin 23 Nisan coşkusu

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevindeki minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı. Öğrencilerin gösterisini izlemeye gelen Belediye Başkanı Alim Işık, minik öğrencilerin bayramını kutladı. Başkan Işık, Belediye Gündüz Çocuk Bakımevi sorumlularını, öğretmenlerini ve öğrencileri hazırladıkları 23 Nisan gösterileri için tebrik etti.
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