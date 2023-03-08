Bakım, onarım ve boyama çalışmaları

Kütahya Belediyesi ekipleri, kent mobilyalarının rutin olarak yapılan bakım, onarım ve boyama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçlarına öncelik vererek çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyemiz, şehrimizin daha estetik bir görüntüye kavuşması için kamelya, bank, oturma grupları ile masaların bakım, onarım ve boyama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerimiz, yıpranan kent mobilyalarının tamirini, boyası eskiyenlerin boyama işlemini ve onarımını yapıyor. Yapılan çalışmalarla ekiplerimiz, hemşehrilerimize daha estetik, güvenli ve konforlu kullanım alanları sunmayı hedefliyor.Kütahya Belediyesi ekiplerimiz, planlanan program dahilinde bakım, onarım ve boyama faaliyetlerine devam edecek" denildi.