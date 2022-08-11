Bakan Varank Kütahya’ya geliyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlandığı Kütahya’da yapılıyor.

Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı’nda yapılan yarışmalarda 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci yarışıyor. 14 Ağustosa kadar devam edecek yarışlarıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da ziyaret edeceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknofest Serbest Görev İHA Yarışmaları için 12 Ağustos Cuma (yarın) saat 15.30’da Zafer Havalimanı’nda olacak.