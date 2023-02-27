Bakan Soylu, Kütahya Koordinasyon Merkezi’nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Antakya OSB’deki Kütahya Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yer aldığı ziyarette Kütahya Koordinasyon Merkezimizdeki deprem sonrası süreçte ortaya koyduğumuz faaliyetler hakkında bilgiler verdik. Bakanımız ziyaretinde, “Allah Kütahyalılardan razı olsun, Kütahya çok büyük bir iş yaptı. Hizmetlerinden dolayı Kütahyalılara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Bizlerde bakanımıza Koordinasyon Merkezimizi ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Devlet millet el ele vererek bu zor süreci birlikte aşacağız inşallah” dedi.