Bakan Özer, Kütahya’da okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütahya programı çerçevesinde gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda kentte görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütahya ziyaretinde kentin eğitim yatırımlarını değerlendirme imkânı bulduklarını belirtti.

Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılını çok başarılı bir şekilde tamamladıklarını hatırlatarak, "Gerçekten biz eğer okulları açamasaydık, kararlı bir duruş sergilemeseydik, ’Türkiye’de okulların açık kalması bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir millî güvenlik meselesi olmuştur.’ sözünün arkasında duramasaydık bu ülke gerçekten çok ciddi maliyetler ödeyecekti çünkü ülkemizin en kalıcı sermayesi, aslında biricik sermayesi, beşeri sermayesi, insan kaynağı.Bu insan kaynağının şekillendiği, niteliğinin arttığı yerler de okullarımız. Sadece bilişsel beceriler anlamında değil, aynı zamanda bilişsel olmayan becerileri anlamında ve toplumdaki tüm eşitsizliklerin minimize edildiği yerler, okullar. Onun için kapalı olan dönemde sadece kaybedilen öğrenme kayıpları değildi. Okul herhangi bir öğrenci için en fazla anlamı ifade ediyorsa en fazla kaybeden onlar oldu. İşte sizlerle birlikte el ele vererek bu süreçteki kararlı duruşumuz, sadece bir neslin kazanılmasını değil, aynı zamanda Türkiye’nin çok hızlı normalleşmesini sağladı. Bu tarihî adıma katkınızdan dolayı ben Millî Eğitim Bakanlığı olarak şükranlarımı ifade etmek için çok basit bir şekilde hepinize teşekkür belgesi gönderdim. Bu popülist bir yaklaşım değildi. Bunun tarihî öneminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği açısından ne kadar kritik olduğunu işaret etmek içindi. Onun için ben hepinize minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle yol yürümekten dolayı da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Eğitim politikalarını karşılıklı konuşup, birlikte değerlendirme yapıyoruz"

17 Haziran’da 2021- 2022 eğitim öğretim yılı kapandıktan sonra yeni dönem için çok hızlı bir şekilde hazırlıklara başladıklarını anımsatan Özer, "İstedik ki 2023 yılında cumhuriyetimizin 100. yılına girerken eğitim öğretimimiz çok daha hazırlıklı bir şekilde çok güzel bir başlangıç yapılsın. Bunun için İstanbul’da yaklaşık dört bin okul yöneticisiyle bir araya geldik. Hem bir yıllık eğitim dönemdeki eğitim politikalarımızı karşılıklı tartıştık hem de yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmayla ilgili neler yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz, bunun değerlendirmesini yaptık ve orada bir gelenek başladı. Artık gittiğim her ilde okul yöneticilerimizle bir araya gelip hem eğitim politikalarını karşılıklı konuşmaya hem birlikte değerlendirme yapmaya ihtiyacımız olduğu için bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, programı çerçevesinde Kütahya Belediye Başkanlığı ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, ziyarette Kütahya’daki eğitim yatırımı yapılacak alanlara vermiş oldukları desteklerden ve okulların imkânlarının iyileştirilmesi konusunda verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür etti.

Özer’e AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Özer, Kütahya’nın tarihi Ulu ve Dönenler camilerini ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

(EFE-HA-Y)