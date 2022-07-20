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Bakan Bilgin’den Başkan Alim Işık’a ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretler için Kütahya’da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

KÜTAHYA 20.07.2022, 21:56
Bakan Bilgin’den Başkan Alim Işık’a ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretler için Kütahya’da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya ziyaretinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Işık’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Belediye çalışmaları ve projeler hakkında Bakan Bilgin’e bilgi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, il protokolü ve belediye birim müdürleri yer aldı.(EFE-)

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