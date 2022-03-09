Baharın müjdecisi leylekler Hisarcık’a erken geldi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bu yıl erken gelen leyleklerin ekili alanlardaki yiyecek arayışları ilginç görüntüler oluşturdu.

82. Yıl Mahallesi Beşkavak Mevkii’nde sürü halindeki leyleklerin ekili alanlardaki karınlarını doyurma telaşını vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Baharın müjdecisi leylekleri görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tayfur Kurum, ”Son günlerde bölgemizde hava sıcaklıklarının geceleri sıfırın altına düşmesine rağmen leylekler geçen yıllara göre bu yıl ilçemize yaklaşık bir ay önceden geldi. 40’da yakın leyleği bir arada buğday tarlasında görünce çok şaşırdım. Cep telefonumla o anları ölümsüzleştirdim. Havalar ısınmazsa leyleklerin bu soğuk havalarda buralarda kalacaklarını pek zannetmiyorum” dedi.