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Azerbaycanlı aileden teşekkür telefonu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenim gören üniversite öğrencisi oğullarının sorunsuz bir şekilde tedavisini yapan KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve hekimler için anne, babadan teşekkür telefonu geldi.

KÜTAHYA 29.12.2021, 13:27
Azerbaycanlı aileden teşekkür telefonu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenim gören üniversite öğrencisi oğullarının sorunsuz bir şekilde tedavisini yapan KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve hekimler için anne, babadan teşekkür telefonu geldi.

Konuyla ilgili Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 1. Sınıfta öğrenci olan Azerbeycan uyruklu Majid Sultanov evinde geçirdiği bir kaza sonucunda elini keserek KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştur. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sultanov ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında hızla iyileşen Sultaov taburcu edildikten sonra ülkesine döndü. Oğullarını sağlıklı gören Anne Khaleye ve Baba Elshan, hastaneyi arayarak sağlığına kavuşması için gösterdikleri çabadan ve ilgiden dolayı Ortopedi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yılmaz başta olmak üzere, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve tüm sağlık personellerine teşekkür etti“ denildi.

Hastanın el kesisi ile hastane acil servisine başvurduğunu ifade eden Ortopedi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yılmaz, “Acil serviste yapılan değerlendirmeler sonrasında sol el 2. Parmak fleksör tendon kesisi teşhisi konuldu. Hastaneye yatışı yapıldı. Hasta ameliyata alınarak fleksör tendon tamiri yapıldı. Ameliyat çok başarılı gerçekleşti, bir sıkıntı veya komplikasyon yaşanmadı. Ameliyat sonrası herhangi bir problemi olmayan hasta taburcu edildi. Hastamız ailesinden, taburcu olduktan sonra sağlıklı bir şekilde dualarını esirgemeden teşekkür için hastanemizi arayıp bizlere ulaşması beni ve ekibimi çok mutlu etti. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlıklı yaşam diliyorum” dedi.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarının hastaların şifa bulması için canla başla çalıştıklarını belirten Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, “Bizler sağlık çalışanları olarak tüm hastalarımızı kucaklarız ve sağlık durumlarının iyi olması için gereği neyse yaparız. Görevi hastalara şifa dağıtmak olan hekimler olarak, her zaman hastalarımızın sağlığına kavuşmasıyla mutlu oluyoruz. Hele ki onlardan gelen teşekkürler ve dualar inanın bizim için her şeyden önemli. Hastamıza ve ailesine sağlıklı ve hayırlı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

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