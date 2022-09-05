Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası finali Gediz’de düzenlendi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finali Gediz Spor Kompleksinde düzenlendi.

Final müsabakalarına; Vali Yardımcısı Gediz Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Asbaşkan Oğuz Özer, Ayak Tenisi Kütahya Temsilcisi İbrahim Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

24 takım ve 150 sporcunun katılımı ile düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finali birincilik ve ikincilik müsabakaları Bingöl Solhan Belediyesi ve Aydın Spor arasında, üçüncülük ve dördüncülük müsabakaları Denizli Pamukkale Belediyesi ve Kütahya Belediye Spor arasında düzenlendi.

Final maçlarının ardından Bingöl Solhan Belediyesi birinci, Aydın Spor ikinci, Denizli Pamukkale Belediyesi üçüncü, Kütahya Belediye Spor dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca şampiyonaya katılan tüm sporculara ve hakemlere Gediz Belediyesi tarafından tarhana ikram edildi.

Gediz’de düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası sonrası dereceye giren takım Kasım ayında Kocaeli’nde yapılacak olan Ayak Tenisi Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.