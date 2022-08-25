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Atatürk’ün heykeli meydandaki yerinde
Kütahya Zafer Meydanı projesi imalat aşamasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli, meydandaki yerini aldı.
KÜTAHYA 25.08.2022, 10:07
Kütahya Zafer Meydanı projesi imalat aşamasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli, meydandaki yerini aldı.
Zafer Meydanı imalatı esnasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Atatürk heykeli bugün yeniden yeni yerine konuşlandırılarak, meydandaki yerini aldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Kütahya Valiliği binası girişi önündeki kaidesine titiz bir çalışma ile yerleştirilen Atatürk heykeli, karşısında 26 metrelik gönderde duran Türk bayrağı ile birlikte Zafer Meydanı’nın anlamına anlam, değerine değer kattı.
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