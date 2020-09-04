Atatürk İlkokulu’nda uzaktan eğitim

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda “EBA Canlı Ders” uygulaması sayesinde, öğrenciler öğretmeni ve arkadaşlarına interaktif olarak bağlanıp, sanal ortamda ders konularını tekrar edebiliyorlar ve ev ödevlerini sanal ortamda yapıyorlar.

Atatürk İlkokulu öğrencileri EBA sistemini, verilen özel şifreyi girerek kullanıyor. Her öğrenci için ayrı şifrelemenin yapıldığı yazılımın içinde konu anlatımları, sınav sonuçları, anketler gibi farklı veriler yer alıyor.

Her sınıf için sanal bir alan oluşturularak, bu alanların yönetimi sınıf öğretmenlerinin sorumluğuna bırakılıyor. Bu alanlara güncel olarak ders konuları aktaran öğretmenler, öğrencilere aynı sistem üzerinden ev ödevi verebiliyor. Öğrenci, kendine özel şifre ile internete girerek hem ödevini yapıyor, hem de interaktif olarak öğretmeni ile iletişim kurarak destek almak istediği konuları aktarabiliyor. Öğretmen gerekli görmesi halinde tüm öğrencilere otomatik olarak bağlanarak toplu sınav da yapabiliyor.