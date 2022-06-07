Atatürk İlkokulu öğrencileri İngilizceyi oyunlarla pekiştiriyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri İngilizce dersinde öğrenmiş oldukları konuları oyunlarla pekiştiriyorlar.

Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri İngilizce dersinde öğrenmiş oldukları konuları jeopardy ve wordwall gibi oyunlarla pekiştiriyor. Öğrenciler bu süreçte hem eğleniyor hem de İngilizce kelime dağarcıklarını geliştiriyor. Ayrıca akıllı tahta uygulamaları öğrenciler tarafından aktif bir şekilde kullanılarak ders daha zevkli hale getiriliyor.