banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Atatürk Bulvarı yeni görünüme kavuşuyor

Kütahya’nın Atatürk Bulvarı’nda başlatılan yenileme çalışmaları aydınlatma direklerinin montajı ile devam ediyor.

KÜTAHYA 14.06.2022, 09:03
Atatürk Bulvarı yeni görünüme kavuşuyor

Kütahya’nın Atatürk Bulvarı’nda başlatılan yenileme çalışmaları aydınlatma direklerinin montajı ile devam ediyor.

Şehrin Eskişehir yönünden girişinde misafirleri karşılayan Atatürk Bulvarı’nda yenileme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Orta refüj bordür döşeme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları başladı. Montajı tamamlanan ve yapılan ilk denemeleri olumlu sonuç veren aydınlatma direklerinin diğerlerinin de montajı hızlı bir şekilde başladı. Aydınlatma direklerinin montajının tamamlanması ile birlikte yenileme çalışmaları, peyzaj düzenlemesi, orta refüj ferforje montajları ve diğer çalışmaların tamamlanması ile devam edecek.

Yorumlar (0)
22°
açık