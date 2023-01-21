Aslanapa’nın Çamdibi köyünde çiftçileri bilgilendirildi

Kütahya’nın Aslanapa İlçe Tarım Müdürlüğü’nce çiftçi bilgilendirme toplantılarına Çamdibi köyünde başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”Bakanlık olarak en çok önem verdiğimiz konulardan olan çiftçi bilgilendirme toplantılarımıza Çamdibi köyümüzle başladık. Desteklemeler, ekim, gübreleme, hayvan hastalıkları, Tarsim, ’Tarım cebimde’ uygulaması gibi birçok konuya değindik” ifadelerine yer verildi.