Aslanapa’dan deprem bölgesine erzak ve ekipman sevkiyatı devam ediyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımların bölgeye sevkinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Afet bölgesine gönderilmek üzere Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına halkımız ilk günden beri yoğun destek ve katılım göstermiştir. Toplanan yardımlar neticesinde ihtiyaç duyulan erzak ve ekipmanın bölgeye sevki devam etmektedir. Devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek sağlanması amacıyla AFAD bünyesinde kurumlarımızdan personel görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.