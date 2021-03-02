Aslanapa’da ’’Zebrus’’ böceği kontrolleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince 2020 yılı sonunda il özel idare kaynaklı dağıtılan zobarmix bitkisinin gelişim kontrolü ve hububat alanlarında zabrus zararlısı kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Kasım ve Aralık aylarında hububat ekimi yapılan alanlarda kontroller yapılarak zabrus zararını önlemek için kimyasal mücadele yapılmalıdır. Ekin Kambur böceği (zabrus) çok önemli hububat zararlısıdır. Bir çok üreticimiz tarlalarında yer yer boşluklar gördükleri zaman don kesti, mibzerim burada tıkandı veya atmamış derler. Bunun bir zararlı olduğunu düşünmezler. İşte hububat ekili tarlalarımızda gördüğümüz bu yer yer boşlukların gerçek sebebi zabrus zararlısı olabilir. Hububat alanlarında bu gibi zararlara rastlayan çiftçilerimiz vakit geçirmeden mücadeleye başlanması gerekmektedir. Bugün kontrollerimizi gerçekleştirdik’’ ifadeleri kullanıldı.