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Aslanapa’da yol bakım çalışmaları
ASLANAPA'DA YOL BAKIM ÇALIŞMALARI
KÜTAHYA 29.08.2020, 10:15
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından yol bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçe merkezimizde Hürriyet mahallesi yol güzergahında bozuk olan bölümler, belediye ekiplerimiz tarafından iş makinaları ile düzeltilip daha sonra asfalt çalışmaları yapılmakta. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımızın rahatı için tüm mahallelerimizde trafik akışını aksatmadan çalışmalarımız devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.
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