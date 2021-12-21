Aslanapa’da yenilenen ilkokul kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Tokul İlkokulu’nda hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Otomotiv personelleri ve hayırseverler tarafından sosyal sorumluluk kapsamında toplanan kitaplar ile Tokul İlkokulunda oluşturulan okul kütüphanesinin açılış töreninde Sınıf Öğretmeni Zeynep Yılmaz proje aşamalarıyla ilgili sunum yaptı.

Kütüphanenin açılış kurdelesini Kaymakam Özgür Pelvan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş ve Otomotiv Genel Müdürü Onur Gül ile birlikte kesti.

Açılış törenine Kaymakam Özgür Pelvan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş ve Kross Otomotov Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş, yenilenen kütüphaneye destek veren Kütahya Gençlik Merkezi ve öğretmenlerle gönüllü çalışan bütün paydaşlara teşekkür etti.