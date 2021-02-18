Aslanapa’da yemin töreni

Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 2000-3 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa ilçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez’in acemi askerlere yemin ettirmesi ile tören sona erdi.