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Aslanapa’da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti

Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi" projesi kapsamında yaşlı ve kimsesiz vatandaşların haneleri temizleniyor.

KÜTAHYA 21.04.2021, 10:13
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Aslanapa’da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti

Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi" projesi kapsamında yaşlı ve kimsesiz vatandaşların haneleri temizleniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 2014 yılından beri devam etmekte olan ’Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi’ projesi kapsamında ilçe merkezi ile köylerinde bulunan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların vakıf personelince hane temizliklerinin yapılıp, çamaşırlarının yıkandığını belirtti.
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