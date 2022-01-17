Aslanapa’da “Yasaklı ırk" köpekler kayıt altına alınıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Yasaklı ırk" olarak belirlenen köpeklerin kayıt altına alındığı bildirildi.

İlçede tehlike arz eden ırkların kısırlaştırılarak kayıt altına alınması ile ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşların köpekleri kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar listesine dahil edildiği açıklanmıştı