banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
Sapık hocaya tahliye!
Sapık hocaya tahliye!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu

Aslanapa’da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, kaymakamlık tarafından merkez ve köylerde bulunan tüm camilere temizlik malzemesi seti dağıtımı yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 15.07.2021, 09:46
Aslanapa’da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı
banner502

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, kaymakamlık tarafından merkez ve köylerde bulunan tüm camilere temizlik malzemesi seti dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla camilerin temizliği için temizlik malzemelerinden oluşan paketlerinin dağıtımı Kaymakmlık görevlileri tarafından yapıldı. Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ’’İlçemiz merkezinde ve köylerimizdeki tüm camilerimize bayram öncesi temizlik malzemelerini gönderdik. Bayram öncesi daha detaylı temizlik yapılması için hemen çalışmalar başladı. Bundan böyle belirli aralıklarla temizlik malzemesi göndermeye ve camilerimizin temizliğine önem verilmesine dikkat edeceğiz. Camilerimizin temizliği için çalışan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501