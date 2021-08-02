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Aslanapa’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 02.08.2021, 06:07
Aslanapa’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aslanapa ilçesi Kütahya yolu çıkışında kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametine giden Şahin Seyhan yönetimindeki 34 ET 2151 plakalı otomobil ile Ramazan Akkuş idaresindeki 43 LR 196 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Deniz Eskier yaralandı. Yaralı Eskier, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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