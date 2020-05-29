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Aslanapa’da sokak hayvanları unutulmadı

ASLANAPA'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Aslanapa’da sokak hayvanları unutulmadı

ASLANAPA'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

29 Mayıs 2020 Cuma 09:37
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Aslanapa’da sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan özel grup tarafından sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında oluşturulan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu tarafından ilçemizdeki sokak hayvanları beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı. Yaşadığımız küresel salgın sürecinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz. Oluşturduğumuz ekibimiz sokak sokak gezerek beslenemeyen hayvanlar için mama ve su bıraktılar’’ diye konuştu.

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