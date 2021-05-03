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Aslanapa’da sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, tam kapanma döneminde aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

KÜTAHYA 03.05.2021, 09:47
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Aslanapa’da sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, tam kapanma döneminde aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde, tam kapanma döneminin yaşandığı şu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına, ekiplerimiz tarafından uygun noktalara yiyecek bırakılıyor. Tam kapanma dönemi boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla başladığımız Mayıs ayında, sizler de kapınızın önüne bir kap mama bir kap su bırakabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.
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