Aslanapa’da silahla vurularak öldürülen şoförün katil zanlısı tutuklandı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Aslıhanlar köyünde tabancayla başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan tır şoförü Mehmet Çankaya’nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki gün önce Aslıhanlar köyünde tabancayla ensesinden başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Mehmet Çankaya’nın (56) katil zanlısının yakalanması için başlattığı çalışmalar sonucunda olayın zanlısı olduğu iddiasıyla aynı köyden N.Y’yi (60) gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N. Y’nin ayrıca, yaklaşık 40 yıl önce 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü iddiasıyla “Kasten adam öldürmek” suçundan hüküm giydiği öğrenildi.