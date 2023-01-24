Aslanapa’da sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, müdürlük yöneticileri ile birlikte, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi, Aslanapa 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.

Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde kalitenin ve memnuniyetin attırılmasına yönelik talimatlarını yineleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet etkinliği ve verimliliği konusunda bilinçli olunması hususunda sağlık tesisi yöneticilerinin özen göstermelerini istedi. Aile hekimleri ve sağlık çalışlarıyla sohbet eden Müdür Dr. Eser Şenkul, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Dr. Eser Şenkul, Aslanapa 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na yapılan ziyarette, vaka sayıları ve vakaya ulaşım oranları hakkında bilgi aldı. İstasyonda görevli personel ile sohbet ederek acil sağlık hizmetleri ekibine kolaylıklar diledi.

Şenkul’a ziyaretinde, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.