Aslanapa’da “Okulum Temiz” uygulaması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde “Okulum Temiz” uygulaması kapsamında okul bahçelerinde genel temizlik faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Bütün dünyayı etkisine altına alan Covıd-19 salgını döneminde temizliğin, çocuklarımızın ve bizlerin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Son dönemde bu farkındalığın arttırılması anlamında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Okulum Temiz uygulamalarıyla da süreç devam etmiştir. Bu sürece katkı sağlamak adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yönetici ve personeliyle Aslanapa Ortaokulu ve Aslanapa İlkokulu idarecileri ve personeli okul bahçelerimizin temizliği ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla okul bahçesinde genel temizlik faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Bu sürece katkı sağlayan bütün İlçe Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.