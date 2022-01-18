Aslanapa’da okullara 1 günlük kar tatili

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle ilçemizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 1 gün süreyle idari izinli sayılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.